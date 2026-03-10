Поиск

США перебросили в Великобританию еще одну группу бомбардировщиков B-1 Lancer

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Очередная группа из трех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer во вторник прибыла на британскую авиабазу Фэрфорд в Великобритании для использования в операциях по нанесению ударов по целям в Иране. Об этом сообщили издание Daily Mail и авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Бомбардировщики были переброшены с авиабазы Эллсуорт в штате Южная Дакота. Они пополнили находящуюся в Англии оперативно-тактическую группу тяжелых американских бомбардировщиков, которая теперь состоит из одиннадцати самолетов B-1B Lancer и трех B-52H Stratofortress.

При этом отмечается, что с прибытием новой группы в Великобритании сейчас находится почти 25% от всех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США.

Группа прилетела спустя несколько часов после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вторник станет "самым интенсивным" днем ударов по Ирану на сегодняшний день, указывает издание.

Как заявляло ранее министерство обороны Великобритании, "Соединенные Штаты начали использовать британские базы для проведения специальных оборонительных операций, чтобы предотвратить запуски Ираном ракет в регионе, которые ставят под угрозу жизни британцев".

Для нанесения ударов по Ирану правительство Великобритании дало разрешение США использовать ее авиабазы Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия.

Как следует из данных Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции против Ирана уже по меньшей мере семь раз использовались для нанесения мощных ударов по защищенным объектам размещения и хранения иранских баллистических ракет. Самолеты ранее в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им значительно экономить время подлета к иранским целям.

США Великобритания B-1 Lancer
Новости

Хроники событий
