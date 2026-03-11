Поиск

Предварительное расследование указало на вину ВС США в ударе по школе в Иране

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - По предварительным результатам расследования, ответственность за раектный удар по иранской начальной женской школе в Минабе лежит на американских военных, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники. информированные о ходе расследования.

По их сведениям, офицеры Центрального командования ВС США (CENTCOM) использовали устаревшие данные военной разведки при выборе целей для удара. В результате 28 февраля военные думали, что атакуют иранскую базу, но попали по школе, здание которой раньше входило в комплекс базы.

Собеседники издания подчеркнули, что это предварительные выводы и расследование продолжается.

NYT пишет, что, помимо Агентства военной разведки и Центрального командования, следователи изучают работу Национального агентства геопространственной разведки (NGA), которое предоставляет и анализирует спутниковые снимки потенциальных целей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран несет вину за эту атаку. "По моему мнению, исходя из того, что я видел, это сделал Иран. Как вы знаете, их боеприпасы очень неточны", - сказал Трамп.

В результате удара по начальной школе для девочек в Минабе, по данным иранских СМИ, погибло более 150 детей.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп CENTCOM Минаб
