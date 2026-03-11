Поиск

Глава CENTCOM сообщил об уничтожении 60 иранских кораблей с начала войны

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты с начала военной операции против Ирана нанесли удары уже по более чем 5,5 тысячам целей и уничтожили свыше 60 боевых кораблей, заявил в в видеообращении глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Мы методично уничтожаем иранские силы, каждый день нанося удары по баллистическим ракетам, беспилотникам и индустриальной базе. Иранские атаки резко уменьшились", - сказал генерал.

По его словам, американские военные только что уничтожили последние четыре корвета класса "Сулеймани". Ежедневно истребители наносят удары по иранским целям. Минувшей ночью американские стратегические бомбардировщики совершили налет на крупный объект по производству баллистических ракет.

Генерал отметил, что в данный момент американские усилия направлены на то, чтобы положить конец способности Ирана проецировать силу и препятствовать судоходству в Ормузском проливе.

"Американские войска продолжают наносить разрушительные удары по иранскому режиму. Мы сконцентрированы на достижении совершенно четкой военной цели ликвидации способности Ирана применять силу", - сказал глава CENTCOM.

