В связи со взрывом у посольства США в Осло задержаны трое иракцев

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция Норвегии задержала трех братьев, иракцев по происхождению и жителей Осло, по делу о взрыве у здания посольства США в Осло, сказал общественному вещателю NRK представитель полиции Кристиан Хатло.

Им предъявлены обвинения по статье о терактах (статья 138 УК Норвегии).

Братьям больше 20 лет, взрывное устройство подложил один из них, остальные проходят по делу как соучастники. Их мотив, возможных сообщников и заказчиков следствию предстоит только выяснить.

"Одна из версий - возможный приказ государственного актора", - отметил Хатло, отметив, что в пользу этой версии говорит международная обстановка.

Самодельное устройство взорвалось у входа в консульский отдел посольства в ночь на 8 марта. Здание получило незначительнй ущербр, люди не пострадали.