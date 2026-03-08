Поиск

Взрыв произошел у здания посольства США в Осло

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - У здания посольства США в столице Норвегии Осло в ночь на воскресенье произошел взрыв, сообщила норвежская государственная вещательная корпорация NRK.

"Около часа ночи мы получили несколько сообщений о выстрелах. Мы приехали довольно быстро и затем установили, что произошёл взрыв у американского посольства", - рассказал менеджер полицейских операций Майкл Деллемир.

Взрыв произошел у общественного входа в посольство. Нанесенный зданию ущерб оценивается как незначительный, люди не пострадали.

"Мы не будем комментировать ничего, что связано с типом повреждений, что именно взорвалось и прочем, так как расследование только начато", - сказал Деллемир.

Полиция оцепила территорию вокруг посольства.

Норвегия Осло
