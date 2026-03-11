Макрон не видит причин отменять санкции против России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон не считает блокаду Ормузского пролива причиной отменять санкции против России, передает телеканал BFMTV. Он заявил это после онлайн-совещания лидеров стран G7.

По словам Макрона, блокада Ормузского пролива "ни в коем случае не оправдывает отмену европейских санкций", введенных против России.

"В выводах этой внеочередной встречи "Большой семерки" в режиме видеоконференции был подтвержден консенсус, что мы не должны менять свою позицию в отношении России и должны продолжать наши усилия в отношении Украины", - сказал президент.

Лидеры "Большой семерки" обсудили влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетический рынок и рост цен на энергоносители и координацию реакции стран G7.