США пока не готовы объявить о снятии каких-либо санкций в нефтяной сфере

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В администрации США пока идут лишь обсуждения возможности частичного снятия санкций со стран, связанных с нефтедобычей, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Мне известно, что Минфин и министерство энергетики продолжают обсуждение этого вопроса. Окончательное решение примут после консультации с президентом", - сказала она на брифинге во вторник.

По словам Левитт, "на этот момент у меня нет информации ни о введении новых санкции, ни о снятии существующих".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана.

Источники агентства Bloomberg подчеркивали, что любые решения по санкциям будет принимать лично Трамп.