Трамп полагает, что Иран "практически на грани"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Иран на фоне операции против него находится практически на грани, и США при желании "могли бы за час вывести из строя" его электросети, заявил американский президент Дональд Трамп.

Иран "практически на грани", однако это "не значит, что мы покончим с этим немедленно", сказал Трамп журналистам.

"Мы могли бы вывести из строя их электросети за час", - обратил внимание глава Белого дома.

Он вновь подчеркнул, что у Вашингтона есть возможность наносить серьезные удары по Тегерану и другим местам в Иране, что сделало бы невозможным восстановление страны, однако, по его словам, "мы (США - ИФ) этого не хотим".

"Я думаю, у нас все идет хорошо. Главное - мы должны победить, победить быстро, но победить", - сказал он.

По словам президента США, многие говорят, что "это уже победа, и единственный вопрос - когда мы остановимся".

Вашингтон, подчеркнул Трамп, "в идеале" хочет видеть у власти в Иране человека, "который знает, что делает, который может построить страну".

Ранее в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Кентукки президент США заявил, что уже одержал победу над Ираном "в первый час операции", но при этом предупредил, что эта операция еще не завершена.

"Нам еще нужно закончить работу", - сказал он.

Иран Дональд Трамп США Тегеран
