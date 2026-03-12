Поиск

Трамп считает, что победил Иран за час

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что уже одержал победу над Ираном, но при этом предупредил, что военная операция еще не завершена.

"Мы уже победили. Думаю, мы победили уже в первый час операции", - сказал американский лидер в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Кентукки.

В то же время Трамп в очередной раз за последние дни предупредил, что операция не завершена. "Нам еще нужно закончить работу", - заявил он.

Трамп напомнил, что Международное энергетическое агентство заявило о решении высвободить 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов. "Это значительно снизит цены", - считает американский президент. При этом он не стал пояснять, что будут предпринимать США в рамках этой инициативы.

Иран Дональд Трамп США
Новости

