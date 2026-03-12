Поиск

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Фото: David Talukdar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва, говорится в релизе Министерства энергетики страны.

"Президент (США Дональд - ИФ) Трамп уполномочил Министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели. Поставка займет приблизительно 120 дней, исходя из запланированных темпов разгрузки", - приводятся в релизе слова министра энергетики США Криса Райта.

Отмечается, что эта инициатива демонстрирует приверженность американского лидера его обещанию защитить энергетическую безопасность США.

Ранее в среду Трамп заявил, что использует нефть из стратегического запаса, чтобы снизить цены на этот энергоресурс. "Да, мы сделаем это. А позже - снова заполним наши хранилища", - сказал он в интервью радиостанции WKRC.

