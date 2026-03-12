Поиск

Глава Минобороны Британии заявил, что Иран мог начать минировать Ормузский пролив

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что вероятно, Иран приступил к минированию Ормузского пролива.

"Поступают все более ясные и ясные доклады. Иранцы могли начать закладывать мины в проливе", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Хили пояснил, что Британия располагает в регионе автономными аппаратами для разминирования, и что Лондон обсуждает с партнерами усилия по расчистке пролива. Однако, подчеркнул министр, лучший способ гарантировать безопасный проход судов - завершить конфликт в регионе.

"В условиях конфликта вести разминирование крайне сложно", - добавил глава Минобороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что примет жесткие меры, если Иран заминирует Ормузский пролив. Он утверждал, что американские военные уничтожили более 10 судов, которые могли задействовать при минировании.

В четверг верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранские власти не будут снимать перекрытие Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив Великобритания
