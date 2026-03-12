Военные США заявили о поражении 6 тыс. иранских целей с начала операции

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли примерно шесть тысяч ударов по иранским целям с начала военной операции, заявило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Среди пораженных целей более 90 кораблей военно-морских сил Ирана, том числе 60 боевых кораблей и 30 минных заградителей, говорится в сообщении.

Отмечается, что американские истребители ежедневно волна за волной наносят удары по целям в Иране. В операциях также задействованы стратегические бомбардировщики, авианосцы, ракетные эсминцы, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Американские удары наносятся по иранским пусковым установкам баллистических ракет, беспилотникам, кораблям и подводным лодкам, системе ПВО, а также военно-промышленной базе и штабам.