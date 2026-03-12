Bloomberg узнал, что США потратили $11,3 млрд за первые шесть дней войны с Ираном

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Боевые действия против Ирана в первые шесть дней обошлись США более чем в $11 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переданной Пентагоном американскому Сенату информацией.

"По словам человека, знающего тему, чиновники США заявили конгрессменам, что на первые шесть дней войны против Ирана израсходовали $11,3 млрд", - информирует агентство.

Bloomberg отмечает, что действительная стоимость затрат может быть еще выше, потому что в оценку не включены статьи расходов на корабли и на содержание персонала, размещенных на Ближнем Востоке. Затраты на военные действия служащие Пентагона озвучили на закрытом брифинге для законодателей.

При этом, добавляет агентство, США могут ждать еще больше расходов в будущем. Так, в американской оборонной отрасли ожидают, что Пентагон запросит дополнительное финансирование в $50 млрд для наращивания производства боеприпасов.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, чиновники в странах Азии все больше обеспокоены тем, что США, перебрасывающие военные ресурсы на Ближний Восток, могут ослабить поддержку союзников в Азии, если боевые действия против Ирана затянутся. Так, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подтвердил, что США перебрасывают средства ПВО с южнокорейской территории. По его словам, Сеул недоволен таким решением, но не может навязать свою позицию Вашингтону.

В свою очередь неназванный военный чиновник с Филиппин отметил, что Манилу не беспокоит состояние союзнических отношений США в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Он добавил, что военные маневры двух стран должны пройти по плану в апреле. Между тем, в Пентагоне отказались комментировать Bloomberg нынешнюю переброску вооружений.

По информации агентства, США направили на Ближний Восток из Японии минимум два эсминца. В настоящее время американское командование сосредоточило треть надводных сил ВМС на Ближнем Востоке, собрало в регионе значительные тыловые средства вроде самолетов-топливозаправщиков и судов снабжения.

Еще одна причина для беспокойства - быстро расходуемые запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, на восполнение которых могут уйти годы. По некоторым оценкам, за первые 36 часов конфликта с Ираном США потратили более 300 ракет, страны Персидского залива - 280. Общие запасы этих ракет не разглашают, и при этом компания Lockheed Martin Corp. производит в год 620 ракет.