Взрыв произошёл у еврейской школы в Амстердаме

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел возле еврейской школы в Амстердаме, полиция ищет преступников. Как отмечает Associated Press, злоумышленник снимал свои действия на видео.

В мэрии сообщили, что взрыв произошел у стен школы в районе Бёйтенвелдерт, ущерб был нанесен незначительный.

Человек, устроивший взрыв, попал на камеры наблюдения.

Мэр города отметила, что еврейское сообщество Амстердама напугано и разгневано, они все чаще становятся жертвами антисемитизма.

Ранее все еврейские школы и прочие учреждения получили дополнительную охрану после взрыва близ синагоги в бельгийском Льеже и взрыве, который привел к пожару у синагоги в Роттердаме.

Взрыв произошёл у еврейской школы в Амстердаме

