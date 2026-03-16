Эр-Рияд сообщил о перехвате более 60 беспилотников за минувшую ночь

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны Саудовской Аравии заявили о перехвате более 60 беспилотников в ночь на понедельник, часть из них были нацелены на столицу королевства Эр-Рияд, сообщает "Аль-Арабийя".

"За ночь Саудовская Аравия перехватила более 60 беспилотников, запущенных в направлении её территории. (...) Официальный представитель министерства генерал-майор Турки аль-Малики сообщил, что в течение двух часов в Восточном регионе было перехвачено и уничтожено 34 беспилотных летательных аппарата", - информирует телеканал со ссылкой на региональное агентство SPA.

Накануне Минобороны Саудовской Аравии сообщало о перехвате четырех беспилотников в районе столичной агломерации Эр-Рияда.