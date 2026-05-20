Трамп и Нетаньяху во вторник провели непростой разговор об иранском урегулировании

Посредники разработали новые мирные предложения для компромисса США и Ирана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник обсуждали по телефону ситуацию с урегулированием ситуации вокруг Ирана, причем лидеры придерживались разных точек зрения в отношении дальнейших действий, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Три источника заявили, что в ходе трудного разговора во вторник лидеры обсуждали новую попытку достичь сделки с Ираном. Один из источников отметил, что после разговора Нетаньяху был крайне встревожен", - отмечает портал.

"Как сообщил знакомый с ходом разговора американский источник, Трамп сказал Нетаньяху, что посредники работают над "декларацией о намерениях", которую США и Иран официально подпишут для окончания войны и для начала 30-дневного периода переговоров по темам вроде иранской ядерной программы и открытия Ормузского пролива. Два израильских источника пояснили, что лидеры спорили о том, что делать дальше", - продолжает Axios .

По данным портала, Нетаньяху настроен очень скептически насчет продолжения переговоров, он желает возобновления боевой операции для дальнейшего сокращения иранского военного потенциала и уничтожения важнейшей инфраструктуры страны. Однако Трамп заявляет, что соглашения все еще можно достичь, хотя не отрицает возможности возобновления военных действий.

Также один израильский собеседник портала рассказал, что в предстоящие недели Нетаньяху хочет прибыть в Вашингтон для встречи с Трампом.

Тем временем, по словам источников, Катар и Пакистан при содействии Саудовской Аравии, Турции и Египта в последние дни составляли обновленный вариант мирных предложений, который бы сблизил позиции Вашингтона и Тегерана. Переработанный проект поступил и США, и Ирану. Представитель властей одной из арабских стран также сказал порталу, что ранее на этой неделе Катар направил делегацию в Тегеран для обсуждения этих предложений.

Другой арабский чиновник сказал, что усилия теперь направлены на получение от Ирана более предметных обязательств в отношении его ядерной программы, а от США - более конкретных разъяснений, как они будут размораживать заблокированные иранские фонды. Однако, уточнили источники, неясно, согласится ли Иран на новые предложения или сменит существенно свою позицию под их влиянием.

Однако в среду в МИД Ирана заявили, что переговоры идут на основе иранских предложений из 14 пунктов. В ведомстве отметили, что США должны прекратить перехват иранских судов, разморозить фонды Ирана, а Израиль обязан прекратить боевые действия в Ливане. При этом в Тегеран во второй раз меньше чем за неделю прибыл глава МВД Пакистана Мохсин Накви для помощи в диалоге, отметили в МИД.