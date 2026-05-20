США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США обнародовало обвинения против бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и младшего брата Фиделя Кастро 94-летнего Рауля Кастро, а также еще пяти других человек, им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации, сообщает The New York Times (NYT).

Обвинительное заключение вынесено Федеральным окружным судом в Майами. О нем объявили на пресс-конференции исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш и прокурор США по Южному округу Флориды Джейсон Рединг Киньонес.

Кастро и еще пять человек, включая кубинских пилотов, обвиняются в убийстве четырех американцев. В 1996 кубинские военные сбили два самолета организации "Братья на помощь" - кубинской группы эмигрантов, которая использовала авиацию для поиска кубинцев, бегущих из страны по морю.

Фидель Кастро, руководивший на тот момент Кубой, взял на себя ответственность за уничтожение самолетов, заявив, что организация ранее сбрасывала антиправительственные листовки над Гаваной. Рауль Кастро в то время занимал пост министра обороны.

Постпред Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил NYT, что предъявленные обвинения являются попыткой администрации президента США Дональда Трампа создать предлог для военных действий против Кубы.