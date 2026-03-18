Поиск

В МИД РФ предупредили о последствиях возможных поставок Сеулом летального оружия Киеву

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возможное изменение позиции Сеула по поставкам летального оружия на Украину повлечет неизбежные последствия для российско-южнокорейских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принципиальная позиция России по данному вопросу была ясно и исчерпывающе доведена до южнокорейской стороны по дипломатическим каналам. Мы исходим из того, что в правительстве Республики Корея ее хорошо знают. Мы рассчитываем, что Сеул продолжит придерживаться сдержанного подхода в русле делавшихся им заверений о неучастии в поставках киевскому режиму летального оружия. Хотели бы избежать негативных последствий для российско-южнокорейских отношений, которые неизбежно последует в случае изменения этого подхода", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам представителя МИД, Москва внимательно следит "за планами этой страны в отношении натовской инициативы о так называемом списке приоритетных потребностей Украины".

Как отметила Захарова, "по сообщениям средств массовой информации возможное присоединение к ней прорабатывается южнокорейскими ведомствами".

"Примечательно, что соответствующие информационные вбросы появились на фоне углубление диалога Сеула с НАТО, в том числе на высшем уровне. Активизируется военно-техническое сотрудничество Республики Корея с государствами-членами Североатлантического альянса. В рамках этой деятельности осуществляется не только перевооружение восточного фланга НАТО, но и фактически опосредованная подпитка киевского режима летальным оружием. Происходит это благодаря поставкам и локализации производства южнокорейского наступательного оружия и военной техники, включая артиллерийские системы, системы ПРО в ряде восточноевропейских стран", - пояснила Захарова.

"Эту активность Сеула мы также активно отслеживаем и принимаем во внимание", - заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Корея МИД Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });