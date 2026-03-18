В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

Судебная зарисовка, изображающая Мариуса Борга Хёйби Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Норвегии прокурор Стурла Хенриксбё потребовал приговорить сына кронпринцессы Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби к семи годам и семи месяцам заключения, сообщает NRK.

Хёйби обвиняется в 38 преступлениях, в том числе в четырех изнасилованиях, домашнем насилии, в отягчающих преступлениях, связанных с наркотиками, и угрозах убийством, в нарушении судебного запретного приказа, а также в других правонарушениях. Он признал себя виновным по некоторым пунктам, но отрицает самые серьезные обвинения.

Он был арестован в Осло 2 февраля, за день до начала судебного процесса. Ранее предполагалось завершить судебный процесс 19 марта, однако суд может несколько затянуться из-за заболевания судьи.

29-летний Хёйби - старший сын принцессы Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника престола, кронпринца Хокона. У него нет королевского титула или официальных обязанностей.

Одновременно в Норвегии разгорается скандал и вокруг его матери из-за публикации в США файлов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за многие преступления сексуального характера. Как выяснилось, Метте-Марит имела более тесные связи с преступником, чем было известно ранее.