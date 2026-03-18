В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

Судебная зарисовка, изображающая Мариуса Борга Хёйби
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Норвегии прокурор Стурла Хенриксбё потребовал приговорить сына кронпринцессы Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби к семи годам и семи месяцам заключения, сообщает NRK.

Хёйби обвиняется в 38 преступлениях, в том числе в четырех изнасилованиях, домашнем насилии, в отягчающих преступлениях, связанных с наркотиками, и угрозах убийством, в нарушении судебного запретного приказа, а также в других правонарушениях. Он признал себя виновным по некоторым пунктам, но отрицает самые серьезные обвинения.

Он был арестован в Осло 2 февраля, за день до начала судебного процесса. Ранее предполагалось завершить судебный процесс 19 марта, однако суд может несколько затянуться из-за заболевания судьи.

29-летний Хёйби - старший сын принцессы Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника престола, кронпринца Хокона. У него нет королевского титула или официальных обязанностей.

Одновременно в Норвегии разгорается скандал и вокруг его матери из-за публикации в США файлов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за многие преступления сексуального характера. Как выяснилось, Метте-Марит имела более тесные связи с преступником, чем было известно ранее.

Трамп остановил действие "закона Джонса" на 60 дней, чтобы снизить цену перевозки нефти

В Иране по обвинению в шпионаже казнили гражданина Швеции

В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

 В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

 CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана о бомбежке мостов

Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина

 Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина

Ирак возобновил экспорт нефти через Турцию после почти трехлетнего перерыва

В Израиле заявили о гибели министра разведки Ирана в результате авиаудара
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
