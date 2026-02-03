Начался суд над сыном кронпринцессы Норвегии, обвиняемым в 38 преступлениях

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Суд над сыном наследной принцессы Норвегии Метте-Марит 29-летним Мариусом Боргом Хёйби, обвиняемым в десятках преступлениях, начался в Осло во вторник, сообщают СМИ страны.

В частности, Хёйби обвиняется в 38 преступлениях, в том числе в четырёх изнасилованиях, домашнем насилии, в отягчающих преступлениях, связанных с наркотиками, и угрозах смерти, в нарушении судебного запретного приказа, а также в других правонарушениях, пишет норвежский общественный вещатель NRK.

Между тем, по данным норвежской газеты Verdens Gang, государственный прокурор Стурла Хенриксбё заявил, что полиция сейчас расследует новые обвинения против Хёйби. "Если будут предъявлены обвинения, вопрос в том, стоит ли их включать в это дело", - сказал Хенриксбё.

По его словам, дело будет рассматриваться в обычном порядке, независимо от того, что обвиняется один из членов королевской семьи.

Истцами являются шесть женщин и один мужчина. Суд будет проходить частично за закрытыми дверями.

Процесс вызывает большой интерес как в Норвегии, так и за её пределами. За ним наблюдают около 200 представителей СМИ.

Хёйби - старший сын Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника престола, наследного принца Хокона. У него нет королевского титула или официальных обязанностей. Хёйби находится под наблюдением с тех пор, как его неоднократно арестовывали в 2024 году по нескольким подозрениям в проступках. Полиция арестовала его в воскресенье. Сам Хёйби отрицает свою вину в самых серьёзных преступлениях.

Если Хёйби будет признан виновным по всем пунктам, его моут приговорить к десяти годам тюремного заключения.