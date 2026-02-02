Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по подозрению в 38 преступлениях

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Норвегии арестован сын кронпринцессы (наследной принцессы) Метте-Марит 29-летний Мариус Борг Хёйби, сообщил в понедельник норвежский общественный вещатель NRK.

"Полицейский округ Осло может подтвердить, что Мариус Борг Хёйби был арестован полицией в воскресенье вечером по обвинению в нападении, угрозах ножом и нарушении судебного запретного приказа", - сказал изданию прокурор полиции Андреас Крушевски из этого полицейского округа.

В понедельник окружной суд Осло решит, должен ли Хёйби оставаться под стражей на четыре недели из-за риска совершения новых правонарушений.

Его подозревают в совершении 38 уголовных преступлений, из которых самые серьёзные - четыре изнасилования.

Суд над Хёйби начнется во вторник и будет продолжаться в течение семи недель.