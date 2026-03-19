Евросоюз нацелен на быстрое утверждение 20-го пакета санкций против России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза надеются быстро одобрить очередной пакет санкций против России и принять меры против судов, перевозящих российскую нефть, говорится в заявлении Евросовета, принятом на саммите ЕС.

"Евросовет с нетерпением ждет быстрого принятия 20-го пакета санкций", - указано в документе.

Евросоюз считает важным "снижать доходы России от энергоресурсов и принимать дальнейшие ограничения против российской банковской системы". Кроме того, отмечается, что страны объединения "провели тщательное изучение мер, призванных ограничить операции российского "теневого флота".