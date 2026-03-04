Каллас напомнила об обещании ЕС выделить Украине 90 млрд евро

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила на пресс-конференции о необходимости сдержать данное Евросоюзом Киеву обещание предоставить на 2026-2027 годы 90 млрд евро.

"Мы договорились предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро, и мы также должны это выполнить. Разрушенный трубопровод ("Дружба" - ИФ) не должен держать оборону Украины в заложниках", - сказала она в Варшаве, где проходило неформальное министерское совещание Совета государств Балтийского моря.

"Аналогично, следующий пакет санкций должен быть принят как можно скорее. Полный запрет на морские перевозки российской нефти (...) это крайне важно в данный момент, когда цены на нефть растут", - добавила Каллас.

По ее словам, продолжается работа над вкладом ЕС в гарантии безопасности для Украины, в поддержку украинской оборонной промышленности и в мониторинг прекращения огня.

Она отметила при этом, что европейские министры ясно указали на то, что "вступление Украины (в Евросоюз - ИФ) является геостратегической целью и самой сильной гарантией безопасности, которую может предложить ЕС".

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью сообщила 3 марта, что продолжается поиск решения для выделения Украине заблокированного Венгрией кредита в 90 млрд евро из-за прекращения поставок нефти через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба".