Евросоюз не планирует отменять санкции против России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Позиция Евросоюза по ограничению цен на российскую нефть не изменится, несмотря на решение США разрешить продажу российской нефти, находящейся на судах, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон Макгарри.

"Комиссия по-прежнему убеждена, что потолок цен на (российскую - ИФ) нефть и наши санкции против России вполне оправданы. И они сохранятся также в текущей ситуации волатильности на нефтяных рынках", - сказала она, отвечая на вопрос о реакции ЕС на снятие санкций США с российской нефти, находящейся в транзите.

"Потолок цен на нефть оказался эффективным, он позволил нам ограничить российские доходы от нефти и гарантировать стабильность на нефтяных рынках", - добавила Макгарри.

Она также уточнила, что в ЕС воспринимают решение США разрешить до 11 апреля продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года, как "исключение, ограниченное во времени и по сфере применения".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 11 марта в Европарламенте, что возврат ЕС к ископаемому топливу из России ослабил бы Евросоюз. "В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу, - сказала глава ЕК. - Это было бы стратегической ошибкой".

Британский замминистра энергетики Майкл Шанкс заявил 13 марта, что Великобритания не намерена ослаблять санкции, затрагивающие российскую нефть, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива.

OFAC Министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Разрешение действует по 11 апреля 2026 года. Это решение было принято в связи с предупреждением Ирана о том, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

