Израиль продлевает визы находящимся в стране иностранцам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - МИД России информирует находящихся в Израиле граждан РФ о решении властей страны продлить визы оказавшимся в стране иностранцам.

"В связи с текущей ситуацией Управление по делам населения и миграции МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок их визы истекает в период до конца мая с.г.", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Согласно сообщению, визы (в том числе туристические типа В2) продлеваются автоматически на три месяца, дополнительно обращаться в отделения МВД Израиля не требуется.

Израиль МИД РФ
