Тегеран считает непропорциональной угрозу Трампа уничтожить АЭС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу указал на то, что Тегеран считает непропорциональными угрозы президента США Дональда Трампа ударить по электростанциям исламской республики в ответ на блокаду Ормузского пролива.

"Умышленные удары по электростанциям, объектам главным образом гражданского назначения, (...) в случае осуществления представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права, включая фундаментальные принципы Женевской конвенции и ее протоколов. Подобные атаки будут в сущности неизбирательны и явно непропорциональны", - говорится в тексте размещенного на сайте постпредства Ирана при ООН письма.

Получателями письма, помимо Гутерриша, значатся постпред США при ООН Майк Уолтц, председательствующий в Совбезе ООН в этом месяце, а также председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок.

Иранский постпред призвал членов Совбеза ООН "предотвратить реализацию подобных незаконных действий", а также подчеркнул, что США будут нести прямую ответственность за "любые последствия, возникающие из-за этой незаконной угрозы, как и за любые действия".

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи также на фоне высказанной Трампом угрозы вновь подчеркнул, что Ормузский пролив "не закрыт".

"Ормузский пролив не закрыт. Суда выдерживают паузу, потому что страховщики боятся войны, которую вы сами инициировали, а не Ирана", - написал он в соцсети X.

В ночь на воскресенье Трамп заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

"Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то ровно через 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп не стал уточнять, какие именно электростанции окажутся под ударом, и касаются ли его угрозы АЭС "Бушер".