Тегеран считает непропорциональной угрозу Трампа уничтожить АЭС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу указал на то, что Тегеран считает непропорциональными угрозы президента США Дональда Трампа ударить по электростанциям исламской республики в ответ на блокаду Ормузского пролива.

"Умышленные удары по электростанциям, объектам главным образом гражданского назначения, (...) в случае осуществления представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права, включая фундаментальные принципы Женевской конвенции и ее протоколов. Подобные атаки будут в сущности неизбирательны и явно непропорциональны", - говорится в тексте размещенного на сайте постпредства Ирана при ООН письма.

Получателями письма, помимо Гутерриша, значатся постпред США при ООН Майк Уолтц, председательствующий в Совбезе ООН в этом месяце, а также председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок.

Иранский постпред призвал членов Совбеза ООН "предотвратить реализацию подобных незаконных действий", а также подчеркнул, что США будут нести прямую ответственность за "любые последствия, возникающие из-за этой незаконной угрозы, как и за любые действия".

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи также на фоне высказанной Трампом угрозы вновь подчеркнул, что Ормузский пролив "не закрыт".

"Ормузский пролив не закрыт. Суда выдерживают паузу, потому что страховщики боятся войны, которую вы сами инициировали, а не Ирана", - написал он в соцсети X.

В ночь на воскресенье Трамп заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

"Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то ровно через 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп не стал уточнять, какие именно электростанции окажутся под ударом, и касаются ли его угрозы АЭС "Бушер".

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
JP сообщила о планах США по наземной операции на острове Харк

Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

NASA сообщило о неполадках на российском корабле "Прогресс"

КСИР обещал полностью перекрыть Ормузский пролив в случае ударов США по электростанциям

Католикос-патриарх Грузии Илиа II похоронен в Сионском соборе в Тбилиси

Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

Саудовские военные сообщили о перехвате ракеты и нескольких дронов из Ирана

Британия разместила в Аравийском море атомную подлодку с крылатыми ракетами

Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 972 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8745 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
