Россия предостерегла США от новых ударов по АЭС "Бушер"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Продолжение ударов по АЭС "Бушер" стало бы большой угрозой для безопасности, соответствующие сигналы передаются американской стороне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что руководитель "Росатома" Лихачев уже неоднократно высказывал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены. И, конечно, это представляет собой очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена. Конечно, соответствующие сигналы передаются американской стороне. Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми возможно даже непоправимыми последствиями", - сказал он.

Он подчеркнул, что российская сторона, "занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях".

Песков напомнил, что АЭС "Бушер" находится под контролем ООН и МАГАТЭ.

"Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ", - сказал Песков.

Бушер Дмитрий Песков МАГАТЭ ООН США Росатом Иран
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе с ГСМ

Верховный суд РФ допустил возможность заключения сделок в мессенджерах

Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха

Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов

Песков опроверг сообщения о предложении РФ для США по поводу разведданных

Кремль не комментирует сообщения о захвате Францией танкера, следовавшего из РФ

Магнитная буря на Земле завершилась

Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 978 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
