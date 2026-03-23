Россия предостерегла США от новых ударов по АЭС "Бушер"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Продолжение ударов по АЭС "Бушер" стало бы большой угрозой для безопасности, соответствующие сигналы передаются американской стороне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что руководитель "Росатома" Лихачев уже неоднократно высказывал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены. И, конечно, это представляет собой очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена. Конечно, соответствующие сигналы передаются американской стороне. Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми возможно даже непоправимыми последствиями", - сказал он.

Он подчеркнул, что российская сторона, "занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях".

Песков напомнил, что АЭС "Бушер" находится под контролем ООН и МАГАТЭ.

"Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ", - сказал Песков.