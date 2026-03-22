Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям за отказ разблокировать Ормузский пролив

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран в ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то через ровно 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп не стал уточнять, какие именно электростанции откажутся под ударом, и касаются ли его угрозы АЭС "Бушер".