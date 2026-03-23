Экс-премьер Франции Лионель Жоспен ушел из жизни в возрасте 88 лет

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Видный политик-социалист Лионель Жоспен, занимавший пост премьер-министра Франции в 1997-2002 годах, скончался в возрасте 88 лет, сообщают в понедельник французские СМИ.

Как сказали в семье Жоспена, он ушел из жизни в воскресенье.

В январе Жоспен перенес серьезную операцию. О деталях не сообщалось.

До вступления в Социалистическую партию Жоспен состоял в Международной коммунистической организации.

Он занимал пост первого секретаря Социалистической партии в 1981-1988 гг., а затем в 1995-1997 гг.

В числе его заслуг на посту премьера Франции, в частности, называют установление 35-часовой рабочей недели.

В 1984-1988 гг. был депутатом Европарламента. В 1988-1992 гг. занимал должность министра национального просвещения.

Жоспен дважды баллотировался в президенты Франции (в 1995 году и 2002 году), однако не смог одержать победу. При этом, на выборах 2002 года он сенсационно не смог пройти во второй круг, пропустив вперед не только действующего на тот момент президента Жака Ширака, но и ультраправого политика Жан-Мари Ле Пена. Несмотря на то, что Ле Пен в итоге разгромно проиграл Шираку, сам факт его выхода во второй тур воспринимался как колоссальный успех ультраправых.

После такого поражения Жоспен ушел из большой политики.

В 2015-2019 гг. он состоял в Конституционном совете Франции.

Жоспен вывел для себя формулу, которой поделился в издании "Пуен" в 1998 году: "Сохранять твердость в целях, но уметь быть гибким в средствах".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Жоспена. "Своей строгостью, смелостью и верой в прогресс он воплощал высокую идею республики", - написал Макрон в соцсети X.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });