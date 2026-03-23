В Израиле сообщили об ударах по центру Тегерана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атакует цели в центре Тегерана.

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям иранского террористического режима в центре Тегерана", - говорится в понедельник в телеграм-канале ЦАХАЛ.

О том, на какие объекты ведутся атаки, не сообщается.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что после продуктивных контактов с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы о нанесении ударов по иранской инфраструктуре. Телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что иранская сторона не контактировала с администрацией Трампа.