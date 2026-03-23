В Иране после слов Трампа о переговорах заявили об отсутствии контактов с США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Иранская сторона не контактировала с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник телеканал Press TV со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, Трамп принял решение "отступить" после того, как его предупредили, что в случае ударов по иранским электростанциям целями Тегерана станут, в том числе, электростанции на Ближнем Востоке.

В свою очередь источник агентства Tasnim заявил, что Иран "продолжит отвечать на удары и всесторонне защищать свою страну". По его словам, американский лидер "отказался от атак на чрезвычайно важную инфраструктуру, поскольку военные угрозы Ирана вполне серьезны".

Ранее в понедельник Трамп заявил, что после продуктивных контактов с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре.

"Я дал приказ военному министерству заморозить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что США и Иран в последние два дня вели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о завершении конфликта, и контакты продолжатся на этой неделе.