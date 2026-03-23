Трамп охарактеризовал ситуацию в Иране как смену режима

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию в Иране как смену режима, так как, по его словам, теперь в стране появились новые руководители, сообщает в понедельник NBC News.

Журналист NBC News Джо Кернен сообщил в эфире телеканала, что взял интервью у Трампа, во время которого президент "заявил, что речь идет о смене режима, так как теперь речь идет о совершенно других официальных лицах".

При этом Кернен подчеркнул, что речь идет о личном восприятии президента США. "Полагаю, что часть руководства там - прежняя", - добавил журналист.

Само интервью телеканал пока не опубликовал.