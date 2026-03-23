Трамп заявил, что может заключить соглашение с Ираном "за пять дней или быстрее"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней.

В интервью Fox Business глава Белого дома сказал, что это может произойти "за пять дней или еще быстрее".

Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Он добавил, что последние на данный момент контакты США с Ираном состоялись в воскресенье вечером.