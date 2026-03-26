Суд взыскал с Meta и YouTube компенсацию за ущерб подростковой психике

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе суд присяжных признал Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и YouTube (принадлежит Google, входящей в Alphabet Inc.) виновными в халатности, поскольку использование их сервисов причинило ущерб психике подательнице иска, пока она была подростком, пишет The Wall Street Journal.

Присяжные признали компании виновными по всем пунктам: они проявили халатное отношение к дизайну своих сервисов, знали, что этот дизайн опасен и не предупреждали пользователей о соответствующих рисках, что и стало причиной нанесения существенного вреда заявительнице.

Meta и YouTube обязали выплатить в общей сложности $3 млн 20-летней истице, утверждавшей, что многолетнее и активное использование социальных сетей, начавшееся в детском возрасте, способствовало развитию проблем с ее психическим здоровьем, включая тревогу, депрессию и дисморфофобию.

Кроме того, с компаний будет взыскан так называемый штрафной ущерб (punitive damages) еще на $3 млн.

"Операторы социальных сетей долгие годы получали прибыль от нацеливания на детей, скрывая опасные и вызывающие зависимость элементы дизайна, - заявили адвокаты истицы. - Сегодняшний вердикт - это волеизъявление от суда присяжных по отношению ко всей отрасли, гласящее, что настала ответственность".

Meta и Google планируют обжаловать вердикт суда присяжных.

"Психическое здоровье подростков чрезвычайно сложно, его нельзя увязывать с воздействием одного приложения", - заявил представитель Meta Энди Стоун.

"Этот процесс неправильно истолковывает YouTube, - сказал представитель Google Хосе Кастаньеда. - Это ответственно выстроенная стриминговая платформа, а не социальная сеть".

Американский закон о связи не предусматривает ответственность для компаний за пользовательский контент, однако в рамках этого дела внимание было сосредоточено на дизайне сервисов.

WSJ называет этот процесс знаковым и предполагает, что его результаты могут повлиять на тысячи аналогичных дел, ожидающих рассмотрения в судах Калифорнии. Число таких дел превышает 3 тысяч, а среди ответчиков помимо Meta и YouTube фигурируют Snapchat и TikTok.

