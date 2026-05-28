Переговорщики США и Ирана согласовали меморандум по конфликту, но Трамп пока не одобрил

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Переговорщики США и Ирана завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, однако американский президент Дональд Трамп пока не одобрил документ, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.

"Американские и иранские переговорщики достигли соглашения по меморандуму о взаимопонимании. В нем говорится о продлении перемирия на 60 дней и о старте переговоров по иранской ядерной программе", - пишет портал, ссылаясь на двух неназванных официальных лиц из США и на источник на Ближнем Востоке.

Собеседники из США заявили Axios, что наибольшая часть условий меморандума была согласована еще во вторник, однако обеим странам еще нужно было получить одобрение их лидеров. Позже иранская сторона связалась с американскими переговорщиками и проинформировала их о получении необходимых одобрений в Тегеране.

Официально в Иране об этом пока не сообщали.

Также, по данным портала, американские переговорщики сообщили о деталях соглашения Трампу, однако он не стал сразу подписывать меморандум, заявив, что "хочет подумать об этом на протяжении пары дней".

Источники сообщили, что, в рамках меморандума, на протяжении 60 дней судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней.

Также в меморандуме говорится о приверженности Ирана не пытаться получить ядерное оружие. В период действия соглашения будут идти переговоры о судьбе иранского высокообогащенного урана, и в целом об обогащении урана в Иране.

США в случае одобрения меморандума пообещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские замороженные активы.