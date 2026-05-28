В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сомнение, что США выполнят просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия Киеву, так как оно нужнее американцам "в другом месте".

"Я думаю, что американцам вооружения нужны в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу побегут выполнять эти просьбы или требования Украины", - сказал Ушаков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя соответствующее письмо Зеленского президенту США.

У помощника российского лидера спросили, как в Кремле относятся к тому, что президент Украины обратился с такой просьбой к руководству Соединенных Штатов.

"Мы с американцами ведем мирные переговоры, вернее американские посредники помогают в проведении этих переговоров (по украинскому урегулированию). Но американцы сохраняют свои отношения с Украиной. Естественно и наверняка, не одно письмо Зеленский направлял в Вашингтон", - сказал Ушаков.