Суд ЕС отклонил апелляции российских бизнесменов, добивавшихся отмены санкций

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Суд ЕС сообщил, что решил оставить в силе решение о замораживании в рамках санкций против РФ активов ряда предпринимателей, не найдя причин для отмены этих мер.

В опубликованном в четверг пресс-релизе суда отмечается, что отмены санкций добивались Дмитрий Пумпянский, Тигран Худавердян, Виктор Рашников, Дмитрий Мазепин и Герман Хан.

"Согласно вынесенному вердикту, суд отклонил все поданные апелляции", - говорится в документе.

Изначально санкции отказался отменить Европейский суд общей юрисдикции, затем Суд ЕС занялся рассмотрением апелляций.

Обосновывая такое решение, Суд ЕС пояснил, что санкции следует считать обоснованными, если физлица, против которых они вводятся, представляют те сферы экономики, которые приносят крупные доходы России. При этом, по мнению Суда ЕС, не так важно, насколько существенными являются доходы непосредственно фигурантов санкционных списков.

Суд также пояснил, что одним из оснований для санкций является то, обладает ли тот или иной человек значительным влиянием в России. В пресс-релизе отмечается, что в данном случае под влиянием подразумеваются многие факторы, а не только есть ли у того или иного человека связи с российским руководством.

Также Суд дал пояснение по поводу того, в каких случаях санкции считаются пропорциональной мерой. В пресс-релизе указывается, что "достаточно удостовериться, что мера не является явно непропорциональной с учетом того, каковы цели ограничительных мер".

