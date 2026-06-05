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ЕС намерен продолжить ужесточение визового режима для россиян

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ЕС уже предпринял ряд мер по ограничению выдачи виз россиянам для въезда в Шенгенскую зону, и теперь в Брюсселе рассматриваются дополнительные меры, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

"С 2022 года мы предприняли беспрецедентные действия и продолжаем это делать. В 2022 году мы приостановили соглашение с Россией об упрощении выдачи виз. Также в 2022 году были приняты очень ясные директивные указания относительно визового режима с Россией, нацеленные на безопасность и контроль на границе. В 2025 году мы утвердили очень строгие правила: россияне больше не могут получать многократные визы", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

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Он сообщил, что выдача виз россиянам значительно снизилась с 2022 года: с 4 млн виз в год в 2022 году до 0,5 млн в год в настоящее время.

"Мы продолжим целенаправленные меры для решения проблем безопасности, создаваемых третьими странами. Это будет частью пересмотра визового кода, который произойдет в начале следующего года", - добавил Ламмерт.

Так он ответил на просьбу прокомментировать адресованное Еврокомиссии письмо 11 государств Шенгенской зоны с требованием введения новых, более строгих и обязательных для всех стран зоны ограничений на выдачу виз российским гражданам.

Представитель ЕК также отметил, что в Еврокомиссии полностью согласны с высказанным в письме мнением, что участники СВО "могут создавать угрозу безопасности" ЕС. По его словам, рассматриваются возможные пути ограничения их доступа в Шенгенскую зону.

ЕК ЕС Шенген РФ
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ЕС намерен продолжить ужесточение визового режима для россиян

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