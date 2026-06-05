Астронавты NASA вернулись на борт МКС после ремонта на российском сегменте

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Астронавты NASA вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после проведения ремонта на российском сегменте, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"По нашей информации, астронавты NASA вернулись из корабля на борт МКС для штатного продолжения работы. Безопасности экипажа ничего не угрожает", - сказал Крикалев, слова которого привели в пресс-службе "Роскосмоса" в пятницу.

"Ранее, на время проведения ремонтных работ в переходной камере, экипаж NASA был переведен в пристыкованный корабль Crew Dragon", - сообщил он.

В пятницу "Роскосмос" проинформировал, что при осмотре переходной камеры модуля "Звезда" российского сегмента МКС космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха. По данным госкорпорации, первое место было оперативно загерметизировано, и космонавты приступили к работам по подготовке к герметизации второго места утечки.

"Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне", - заявили в "Роскосмосе".

Пресс-секретарь NASA Стивенс ранее заявила, что в целях безопасности NASA дала указание четырем членам экипажа SpaceX Crew-12 и астронавту Крису Уильямсу перейти в космический корабль Dragon на время проведения ремонта.