США опровергли отвод военных кораблей из Оманского залива из-за угроз Ирана

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в пятницу опровергло сообщение Ирана от том, что американские военные корабли вынуждены были покинуть Оманский залив из-за угрозы обстрела со стороны иранских сил.

"Утверждение Ирана о том, что он произвел предупредительные выстрелы по американским военным кораблям в Оманском заливе, вынудив их отступить в сторону Индийского океана, является ложью", - заявили в командовании.

"Иранские силы не атаковали и не обстреливали военные корабли ВМС США. Это было бы грубым нарушением режима прекращения огня. Американские вооруженные силы продолжают свободно действовать в региональных водах, в полной мере обеспечивая соблюдение продолжающейся блокады против Ирана", - подчеркнули в CENTCOM.

Ранее в пятницу ВМС Ирана заявили, что произвели предупредительные пуски ракет и беспилотников в сторону американских военных кораблей в Оманском заливе, обвинив ВМС США в преследовании и захвате торговых судов и нефтяных танкеров.