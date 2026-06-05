Поиск

В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей

В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей
Судно Fitburg в порту Кантвик
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Национальное бюро расследований завершило досудебное расследование повреждения телекоммуникационных кабелей Таллин - Хельсинки судном Fitburg, дело передано в прокуратуру, сообщил в пятницу телерадиовещатель Yle.

Власти Финляндии подозревают, что судно, направлявшееся из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, повредило два подводных телекоммуникационных кабеля в Финском заливе в 25 декабря 2025 года. Кабели принадлежат телекоммуникационному оператору Elisa и компании по передаче данных Arelion Finland.

В миреЭстония восстановила поврежденные в декабре подводные кабели связиЧитать подробнее

Судно было задержано Национальным бюро расследований и доставлено в порт Кантвик в Киркконумми.

В статусе подозреваемых остаются четыре человека, в отношении трех из них действует запрет на передвижение. Полиция не раскрывает национальности подозреваемых, но известно, что в состав экипажа из 14 человек входили граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Инцидент расследовался по уголовным обвинениям: отягчающее разрушение, попытка отягчающего разрушения и отягчающее вмешательство в телекоммуникации.

Финляндия Таллин Хельсинки Fitburg Финский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США опровергли отвод военных кораблей из Оманского залива из-за угроз Ирана

В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей

 В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после ремонта на российском сегменте

ЕС намерен продолжить ужесточение визового режима для россиян

Передовые сухопутные силы НАТО сформированы в Финляндии

Румыния объявила взорвавшийся в порту Констанца морской дрон украинским

Макрон назвал письмо Зеленского Путину хорошей инициативой

Макрон видит необходимость в европейском диалоге с РФ по вопросам безопасности

 Макрон видит необходимость в европейском диалоге с РФ по вопросам безопасности

В румынском порту сдетонировал морской дрон

Пять граждан Азербайджана погибли из-за атаки дронов на грузовые суда в Азовском море
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2483 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9761 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов