В Финляндии завершено досудебное расследование о повреждении подводных кабелей

Судно Fitburg в порту Кантвик Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Национальное бюро расследований завершило досудебное расследование повреждения телекоммуникационных кабелей Таллин - Хельсинки судном Fitburg, дело передано в прокуратуру, сообщил в пятницу телерадиовещатель Yle.

Власти Финляндии подозревают, что судно, направлявшееся из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, повредило два подводных телекоммуникационных кабеля в Финском заливе в 25 декабря 2025 года. Кабели принадлежат телекоммуникационному оператору Elisa и компании по передаче данных Arelion Finland.

Судно было задержано Национальным бюро расследований и доставлено в порт Кантвик в Киркконумми.

В статусе подозреваемых остаются четыре человека, в отношении трех из них действует запрет на передвижение. Полиция не раскрывает национальности подозреваемых, но известно, что в состав экипажа из 14 человек входили граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Инцидент расследовался по уголовным обвинениям: отягчающее разрушение, попытка отягчающего разрушения и отягчающее вмешательство в телекоммуникации.