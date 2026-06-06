ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 129 связанных с Ираном торговых судов, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Вооруженные силы США перенаправили 129 коммерческих судов и шесть вывели из строя в рамках обеспечения режима санкций", - говорится в сообщении.

Как указывает командование, продолжающуюся блокаду Ирана со стороны США обеспечивают тысячи американских военнослужащих на море, в воздухе и на суше.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах", - отмечают в CENTCOM.