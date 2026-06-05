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Передовые сухопутные силы НАТО сформированы в Финляндии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил о создании в республике Передовых сухопутных сил НАТО (FLF Finland).

"Создание FLF Finland - важный шаг в укреплении северного фланга Финляндии и всего альянса (...). Мы решительно продвигали эту цель на министерском уровне, среди военного руководства и в различных институтах НАТО. Мы получили поддержку нашего предложения от стран-союзников. С тех пор реализация быстро продвигалась, и завтра силы будут официально созданы", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе Минобороны Финляндии.

Согласно релизу, создание FLF Finland означает, что шведская боевая группа, базирующаяся в Бодене, и многонациональный штаб в финском Рованиеми будут переданы под командование верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

Ядро FLF Finland составляет шведская батальонная боевая группа численностью около 600 военнослужащих. Группа хорошо подготовлена и может быть быстро переброшена со своей базы в Бодене на финскую сторону. Ее операциями руководит штаб, расположенный в Рованиеми. Общая численность FLF Finland будет равна бригаде, а ее масштабирование будет регулярно отрабатываться.

Помимо Финляндии и Швеции к развитию FLF Finland присоединились Великобритания, Франция, Италия, а также Дания и Исландия.

Финляндия НАТО Антти Хяккянен Швеция Италия Франция Исландия
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