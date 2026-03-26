Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточных берегов Японии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, землетрясение зарегистрировано в 17:19 в четверг по московскому времени, эпицентр находился в 165 км к востоку от города Мияко (префектура Иватэ).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 9,5 км.