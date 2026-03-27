Подпись действующего президента впервые появится на американских банкнотах

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Дональд Трамп станет первым действующим президентом США, чья подпись появится на американских банкнотах, сообщило министерство финансов страны.

Как говорится в заявлении ведомства, выпускаемые с этого года банкноты будут подписаны президентом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом. Традиционно на них стояли подписи министра финансов и главы казначейства США.

Министерство связывает решение об изменении оформления банкнот с предстоящим празднованием 250-летия независимости Соединенных Штатов.

К этой годовщине также планируется выпустить памятную золотую монету с изображением Трампа. Ее дизайн был утвержден ранее в этом месяце, тогда как вопрос о размере и номинале пока обсуждается.

Изображение действующего президента на американских памятных монетах является редкостью, пишет The Wall Street Journal, отмечая, что в США монеты с изображением главы государства обычно выпускаются посмертно. Единственным исключением стала монета номиналом 50 центов, выпущенная к 150-летию независимости Штатов в 1926 году. На ее аверсе изображены профили первого президента США Джорджа Вашингтона и действовавшего на тот момент президента Кэлвина Кулиджа, на реверсе - Колокол Свободы.

США Дональд Трамп
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });