Подпись действующего президента впервые появится на американских банкнотах

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Дональд Трамп станет первым действующим президентом США, чья подпись появится на американских банкнотах, сообщило министерство финансов страны.

Как говорится в заявлении ведомства, выпускаемые с этого года банкноты будут подписаны президентом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом. Традиционно на них стояли подписи министра финансов и главы казначейства США.

Министерство связывает решение об изменении оформления банкнот с предстоящим празднованием 250-летия независимости Соединенных Штатов.

К этой годовщине также планируется выпустить памятную золотую монету с изображением Трампа. Ее дизайн был утвержден ранее в этом месяце, тогда как вопрос о размере и номинале пока обсуждается.

Изображение действующего президента на американских памятных монетах является редкостью, пишет The Wall Street Journal, отмечая, что в США монеты с изображением главы государства обычно выпускаются посмертно. Единственным исключением стала монета номиналом 50 центов, выпущенная к 150-летию независимости Штатов в 1926 году. На ее аверсе изображены профили первого президента США Джорджа Вашингтона и действовавшего на тот момент президента Кэлвина Кулиджа, на реверсе - Колокол Свободы.