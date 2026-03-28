США задействовали стратегические стелс-бомбардировщики B-2A для ударов по Ирану

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты задействовали до четырех стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit для нанесения в ночь на субботу бомбовых ударов по целям в Иране, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В этих целях самолеты совершили беспосадочные полеты с авиабазы Уайтман в штате Миссури и обратно при поддержке американских самолетов-заправщиков. Продолжительность такой миссии составила примерно 37-38 часов.

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) тяжелые бомбардировщики B-2A Spirit c начала военной операции уже неоднократно использовались для нанесения мощных ударов по наиболее важным, находящимся в подземных укрытиях объектам Ирана.

B-2A Spirit являются единственными самолетами в составе стратегической авиации США, которые способны доставлять к цели самые мощные в американском арсенале неядерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator массой 13,6 тонн. Последние использовались в июне прошлого года для поражения подземных иранских ядерных объектов. Каждый бомбардировщик может нести только две такие авиабомбы.

Кроме того, в субботу два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer вернулись на авиабазу Фэрфорд в Великобритании после выполнения боевых задач в небе над Ираном. Самолеты B-1B способны нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд в Англии базируется группировка из 21 американского тяжелого бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.