Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили новый рейд на Иран

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в субботу вернулись на авиабазу Фэрфорд в Великобритании после выполнения боевых задач в небе над Ираном, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составила примерно 20 часов. Длительный полет обеспечивали американские самолеты-заправщики, поднимавшиеся с авиабаз на Ближнем Востоке.

Самолет B-1B способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 21 американского тяжелого бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.

С начала военной операции американские стратегические бомбардировщики уже совершили 38 налетов на иранские цели.