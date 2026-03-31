Поиск

Иран не будет взимать пошлину с малайзийских судов за проход по Ормузскому проливу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Малайзийские суда смогут проходить Ормузский пролив без уплаты пошлин Ирану, заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук. Об этом сообщает Bloomberg.

"Иранский посол упомянул, что пошлины в отношении малайзийских судов не будет. Мы дружественная сторона для них, у нас хорошие дипломатические отношения с правительством Ирана", - сказал глава Минтранса.

Bloomberg напоминает, что в Иране готовят закон, по которому с судов будут взимать пошлину за проход через Ормузский пролив. Это придаст официальный статус системе, с которой уже столкнулись многие судовладельцы: Тегеран запрашивает через посредников состав экипажа и перечень перевозимых грузов, а иногда взимает с судна плату.

Малайзия поддерживает право Ирана на самооборону, и выступает за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. МИД Малайзии 28 марта заявил, что Иран разрешил пройти через Ормузский пролив семи малайзийским танкерам.

Иран Малайзия Минтранс МИД Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Что случилось этой ночью: вторник, 31 марта

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Танкер поврежден неизвестным снарядом в 31 морской миле от Дубая

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

