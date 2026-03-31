Иран не будет взимать пошлину с малайзийских судов за проход по Ормузскому проливу
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Малайзийские суда смогут проходить Ормузский пролив без уплаты пошлин Ирану, заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук. Об этом сообщает Bloomberg.
"Иранский посол упомянул, что пошлины в отношении малайзийских судов не будет. Мы дружественная сторона для них, у нас хорошие дипломатические отношения с правительством Ирана", - сказал глава Минтранса.
Bloomberg напоминает, что в Иране готовят закон, по которому с судов будут взимать пошлину за проход через Ормузский пролив. Это придаст официальный статус системе, с которой уже столкнулись многие судовладельцы: Тегеран запрашивает через посредников состав экипажа и перечень перевозимых грузов, а иногда взимает с судна плату.
Малайзия поддерживает право Ирана на самооборону, и выступает за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. МИД Малайзии 28 марта заявил, что Иран разрешил пройти через Ормузский пролив семи малайзийским танкерам.