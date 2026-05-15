Brent подорожала более чем на 3% и торгуется около $109 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в пятницу на фоне отсутствия ясности относительно перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

К 18:02 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,25 (3,07%), до $108,97 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,5 (3,46%), до $104,67 за баррель.

Президент США Дональд Трамп после двухдневного саммита с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что в Пекине согласны с тем, что война на Ближнем Востоке должна закончиться, а судоходство через Ормузский пролив восстановлено. Он также сообщил, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах.

Тем не менее отсутствие реального прогресса в направлении урегулирования американо-иранского конфликта вызывает беспокойство на рынках.

Цены растут из-за осознания инвесторами того, что, несмотря на заявления лидеров США и Китая, ближневосточный геополитический кризис остается неразрешенным, отметил аналитик Spartan Capital Питер Кардильо.

Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт, и Международное энергетическое агентство прогнозирует, что существенный дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября, даже если война закончится уже в следующем месяце.

"Чем дольше будет продолжаться блокировка Ормузского пролива, тем больше внимания будет уделяться уровню запасов", - написали аналитики Commerzbank. Если следующий еженедельный отчет министерства энергетики США покажет очередное значительное сокращение резервов нефти, это, вероятно, придаст новый импульс для роста цен на нефть, добавили эксперты.

Аналитики Capital Economics полагают, что если пролив будет оставаться закрытым, а запасы нефти в странах ОЭСР будут продолжать уменьшаться такими же темпами, как в апреле, то к концу июня резервы могут достичь критически низкого уровня, что приведет к росту цены на нефть марки Brent как минимум до $140 за баррель.

Экстремальный сценарий банка, предполагающий существенную эскалацию конфликта и нанесение дополнительного ущерба энергетической инфраструктуре ближневосточного региона, предусматривает подъем цены Brent выше $150 за баррель и ее сохранение на этом уровне до конца 2027 года.