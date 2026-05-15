Трамп предостерег Тайвань от попыток провозгласить независимость

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что не поддерживает стремления Тайваня к независимости.

"Я не хочу, чтобы кто-то провозгласил независимость, а нам потом пришлось бы преодолеть 15 тысяч км, чтобы вести войну вместе с ними", - объяснил он политику США в отношении Тайваня.

"Мы не хотим, чтобы кто-то сказал: "Давайте провозгласим независимость, ведь США наверняка поддержат нас"", - добавил президент.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии Гоминьдан и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Ранее на этой неделе Трамп посетил Китай.