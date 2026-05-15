Поиск

Трамп предостерег Тайвань от попыток провозгласить независимость

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что не поддерживает стремления Тайваня к независимости.

"Я не хочу, чтобы кто-то провозгласил независимость, а нам потом пришлось бы преодолеть 15 тысяч км, чтобы вести войну вместе с ними", - объяснил он политику США в отношении Тайваня.

"Мы не хотим, чтобы кто-то сказал: "Давайте провозгласим независимость, ведь США наверняка поддержат нас"", - добавил президент.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии Гоминьдан и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Ранее на этой неделе Трамп посетил Китай.

Дональд Трамп Китай США Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп предостерег Тайвань от попыток провозгласить независимость

Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

 Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

Brent подорожала более чем на 3% и торгуется около $109 за баррель

В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

 В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

 CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

 Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

ОАЭ планируют запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9401 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2201 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов